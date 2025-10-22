«Scuola in condizioni disastrose» 

Non è solo la palestra di via Crispi a destare preoccupazione, al punto che un insegnante di Scienze motorie la settimana scorsa ha rinunciato all’incarico annuale per l’impossibilità a utilizzare spazi inagibili. Tutto il complesso scolastico mostrerebbe segni di degrado che da anni limiterebbero le attività degli studenti. Anche gli ambienti dell’asilo e delle scuole elementari e medie, con locali in condizioni tutt’altro che ottimali.

I genitori

«I problemi vanno avanti da tanto, l’abbandono è ovunque. L’amministrazione è a conoscenza della situazione perché da anni segnaliamo i problemi. La situazione è grave e noi genitori non siamo tranquilli», racconta una mamma che chiede l’anominato. Negli anni le criticità si sarebbero moltiplicate: nel 2021 il pavimento di una classe elementare sarebbe sprofondato. La dirigente scolastica aveva avvisato il Comune, che non sarebbe intervenuto nell’immediato, costringendo i bambini a terminare l’anno scolastico in un’ampia sala sotto dei lucernari.

La minoranza

«Che lo stato di abbandono e di degrado fosse conosciuto all’amministrazione è vero. — dichiara il capogruppo dell’opposizione Paolo Loddo — Noi abbiamo fatto diverse interrogazioni consiliari e tutte sono state disattese. La risposta è sempre stata la stessa, che c’erano delle indagini in corso e non potevano dirci nulla». Numerose le segnalazioni dei genitori di tutto il plesso scolastico: classi chiuse perché inagibili, porte difettose, infiltrazioni, ingressi chiusi, problemi fognari ai bagni. E la situazione non migliorerebbe negli spazi esterni. «Il giardino è inagibile, i bambini non possono usufruire di quello spazio durante la pausa per fare merenda. I nostri figli hanno fatto i conti con le zanzare, nel cortile c’era l’erba altissima, che è stata tagliata solo qualche giorno fa», denuncia la donna. Nel frattempo è iniziata la riqualificazione dell’edificio che ospita l’asilo, troppo tardi secondo le famiglie e il gruppo dei consiglieri di minoranza.

Il dibattito

«I lavori di manutenzione delle scuole sono stati fatti dopo l’inizio delle lezioni, per cui i ragazzi si trovano a non poter utilizzare gli spazi esterni e a sentire rumori assordanti. So che diversi docenti, a causa dei rumori e delle polveri, hanno portato gli studenti a fare lezione fuori, e di questo l’amministrazione è stata informata», prosegue Loddo. La frustrazione e preoccupazione dei genitori è palpabile, al punto che avrebbero proposto sia alla dirigente scolastica che all’amministrazione di farsi carico loro dei lavori da eseguire, per permettere ai propri figli di frequentare la scuola senza pericolo, ma avrebbero ricevuto una risposta negativa da parte del Comune. Il sindaco Emidio Contini ha preferito non commentare, spiegando che «su questa vicenda è già stato scritto tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA