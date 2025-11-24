Scuola, il vero allarme è la denatalità 

Accorpamenti, tagli e offerta formativa. Il futuro della scuola Oristanese si gioca tutto su numeri e dimensionamento ma dal territorio si leva un deciso «giù le mani dai nostri istituti». E se è vero che il trend degli iscritti negli ultimi anni non è proprio roseo (nei vari istituti comprensivi si registra un meno 19 per cento) e va di pari passo con la denatalità, è altrettanto vero che dietro quei freddi numeri ci sono alunni, insegnanti e storie di vita e formazione che non possono essere ignorate.

Oggi alle 18 si riunisce la conferenza per la rete scolastica, convocata dal presidente della Provincia Paolo Pireddu, per discutere e approvare il Piano e l’offerta formativa che poi dovrà essere presentato entro oggi alla Regione. «È necessario un confronto approfondito su un tema cruciale per il futuro dell'istruzione nel nostro territorio – ha sottolineato il presidente – esamineremo e voteremo le varie proposte per definire l'assetto definitivo della rete scolastica».

La tendenza

Come già emerso nelle precedenti riunioni, il fenomeno della denatalità colpisce in maniera pesante l’Oristanese «siamo fanalino di coda - sostiene Pireddu – Le cause sono diverse e complesse, di certo la carenza dei servizi nei piccoli centri non aiuta».

Anche i dirigenti scolastici e i sindacati hanno evidenziato che l’andamento demografico non lascia ben sperare e «di fronte a questi scenari occorre ridimensionare la rete scolastica e fare scelte lungimiranti» sostiene il dirigente dell’istituto comprensivo di Cabras Paolo Figus. La collega di Ales, Annalisa Frau ricorda che «non bisogna basarsi soltanto sul dato numerico, ma occorre valutare bene ogni decisione di accorpamento e soprattutto le conseguenze che ne derivano per il personale, gli studenti e i diversi territori».

I numeri

Le tabelle elaborate dagli uffici provinciali sono impietose. Nelle scuole del primo ciclo (le vecchie elementari e medie) dal 2016 a oggi si è passati da 11mila iscritti a 9mila 248. Gli istituti che in percentuale hanno perso di più sono quelli di Simaxis-Villaurbana (da 766 a 529), Samugheo (140 alunni in meno) e Bosa. A Oristano gli istituti storici di via Solferino e via Bellini segnano un meno 11 per cento, Sacro Cuore e viale Diaz meno 18.

Quadro meno preoccupante nelle scuole superiori della provincia dove complessivamente dall’anno scolastico 2017-2018 a oggi si è passati da 6mila 331 a 6mila 241 studenti. L’istituto De Castro-Contini da mille 101 è sceso agli attuali 886: il liceo classico oristanese ha perso 204 studenti, l’artistico 29; a Terralba lo scientifico ne ha perso 13, il tecnico commerciale invece va in controtendenza e da 91 passa a 166 alunni. Il tecnico industriale Othoca conta 53 studenti in meno, l’istituto scienze umane-linguistico Benedetto Croce da mille 71 è sceso a 961, calo anche all’agrario Don Deodato Meloni (con una cinquantina di iscritti in meno), mentre l’istituto di istruzione superiore di Bosa ha perso 93 studenti. In controtendenza il liceo Mariano IV di Oristano che da mille 46 è salito a mille 174 con indirizzi come il biomedico e lo sportivo a fare la parte da leone. E ancora il tecnico Mossa che da 791 alunni di otto anni fa è passato a mille 97 studenti.

Alunni H

Nel primo ciclo di istruzione sono in aumento anche gli alunni con disabilità, una sessantina in più. E qui si entra in un ambito ancora più delicato, in cui servizi e assistenza non possono mancare né basarsi esclusivamente su logiche di razionalizzazione. Un altro tassello da aggiungere alla battaglia oristanese. «Noi dovremmo essere al riparo dai tagli, abbiamo già dato – conclude il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna – ma non abbassiamo la guardia».

