Scuola, il servizio mensa aprirà il mese prossimo 

La mensa scolastica aprirà i battenti all’inizio di ottobre. Dopo diverse gare d’appalto andate deserte, il Comune di Selargius è riuscito in extremis ad affidare il servizio - con procedura negoziata sulla piattaforma Sardegna Cat - alla ditta locale Your way catering srl, con sede in via Tirana. Un appalto di un anno, che costerà alle casse comunali poco meno di 390mila euro, a ridotto impatto ambientale come viene spiegato nel capitolato.

L’affidamento è stato deciso dopo la verifica dei requisiti della ditta, dalla quale non è emersa nessuna irregolarità, e dell’offerta presentata: di fatto con un ribasso dello 0,20 per cento sull’importo base di gara di ogni singolo pasto, che passa da 5 euro e 50 centesimi a 5 euro e 49 centesimi. La nuova ditta - per l’anno scolastico 2023-2024 - dovrà utilizzare prodotti a chilometro zero e biologici, almeno per il 50 per cento, sia per quanto riguarda la carne che per la frutta e la verdura - come prevede il progetto definito dal Comune. E per la carne bovina, un ulteriore 10 per cento - se non biologica - dovrà avere tutte le certificazioni di qualità richieste dalla normativa. Definito anche il numero dei pasti per ogni anno scolastico: 59.670 quelli per gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e Medie, 8.509 per gli insegnanti. (f.l.)

