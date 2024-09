Scuola, il Pd contro il Governo E gli insegnanti di sostegno chiedono l’aiuto di Mattarella 

I collegi dei docenti nelle scuole sono iniziati lunedì. Ma ci sono ancora tanti, troppi, insegnanti che aspettano una chiamata per capire come e dove dovranno prendere servizio. L’anno scolastico 2024-25 di fatto è ormai iniziato e si porta dietro le criticità e le proteste di chi aspetta l’assunzione.dagli insegnanti dei concorsi Pnrr, che hanno poi inviato una lettera alle organizzazioni sindacali e ai parlamentari per rivendicare il diritto ad avere il proprio posto a scuola.

«Record di precari»

«L’anno scolastico che sta per iniziare segna un nuovo record di precari nel mondo dell’istruzione, un primato negativo di cui è pienamente responsabile il Governo Meloni», attacca il senatore del Pd Marco Meloni, accogliendo le istanze dei docenti idonei, ma precari. «I posti vacanti potrebbero essere in gran parte coperti ricorrendo alle graduatorie dei concorsi banditi negli scorsi anni, in particolare dai Governi a cui ha partecipato il Pd», prosegue il parlamentare sardo: «Il Governo Meloni ha però fortemente limitato le assunzioni stabili, obbligando chi ha già vinto un concorso a restare in una condizione di precariato».

L’esponente Dem punta il dito contro i ministri dell’Istruzione e dell’Economia, Giuseppe Valditara e Giancarlo Giorgetti: «Tirare in ballo il Pnrr è fumo negli occhi, basterebbe la volontà politica per risolvere le questioni tecniche. Ma è evidente che per questo Governo la scuola rappresenta solo una spesa da tagliare». Il senatore ricorda anche che in Sardegna «il 20 per cento dei docenti sarà precario, una percentuale che arriva al 50 per cento tra i docenti di sostegno. In queste condizioni, è impensabile che la scuola possa funzionare e rappresentare un vero investimento per il futuro del Paese».

Appello al presidente

E proprio sull’insegnamento di sostegno si apre l’altro capitolo della precarietà. Un gruppo di docenti specializzati nel 2023-34 al Tfa VIII al ciclo infanzia e primaria dell’Università di Cagliari ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esporgli paure e preoccupazioni per il proprio futuro. «Per lavorare con i bambini in generale, ancor più se interessati da disabilità, non sono sufficienti mere doti personali, quali sensibilità ed empatia, ma competenze e preparazione specifica», affermano i docenti, evidenziando che il corso di formazione da loro seguito ha richiesto un impegno economico e personale non indifferente.

«Anche per questo anno scolastico viene garantito l’accesso al ruolo da Gps, peccato però che i posti messi a ruolo siano gravemente insufficienti rispetto alla quantità di specializzati formati e alle esigenze dei bambini interessati da disabilità», si legge ancora nella lettera: «Eppure, i posti ci sarebbero ma vengono storicamente assegnati alle supplenze annuali, fomentando un precariato decennale, specialmente in provincia di Cagliari. Ci sentiamo presi in giro da un sistema che non premia chi si impegna, ma anzi lo limita e lo avvilisce».Da qui l’appello finale al capo dello Stato: «Intervenga lei che può. Metta un argine al precariato nella scuola».

