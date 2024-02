Scuola, il pasticcio di via Stoccolma 

Arrabbiati, indignati, profondamente amareggiati. «State trattando i nostri figli come alunni di serie B, quello che sta accadendo in questa scuola è allucinante», dicono i genitori dei bambini che frequentano la scuola di via Stoccolma.

Istituto comprensivo di Genneruxi, scuola elementare: il grande pasticcio. Dove dovrebbero esserci i 270 bambini (180 del tempo pieno) ci sono luci spente, topi che ogni tanto sbucano, operai e mezzi in movimento. Eppure cinque giorni fa a inaugurare la riapertura della scuola elementare, promessa dal Comune proprio per metà febbraio dopo il trasferimento a settembre dei bambini alla Italo Stagno per effettuare i lavori di messa in sicurezza dell’edificio, c’erano tutti. C’era anche un grande striscione con scritto “Bentornati”. Tagliato il “nastro”, l’attività didattica comunque “azzoppata” dai locali mensa non consegnati e solo una parte delle aule riconsegnate alla scuole è durata appena tre giorni. Poi due giorni fa l’improvvisa ordinanza del Comune dice che la scuola va di nuovo chiusa, stavolta fino a venerdì 1 marzo (ma si tornerà in aula il 4 marzo), perché ci sono i topi e va fatta la derattizzazione. Una beffa. Bambini tutti a casa, nessuna possibilità di tornare alla Italo Stagno (perché per riorganizzare il trasloco degli arredi e il servizio di scuolabus non sarebbe bastata una settimana, cioè il tempo di rientrare in aula in via Stoccolma) e continuità didattica che ancora una volta va a farsi benedire.

Un pasticcio dopo l’altro

I genitori vanno su tutte le furie, dicono di sentirsi «presi in giro», e tutto il maldipancia lo mettono nero su bianco in una lettera che indirizzano a sindaco, Giunta e, in copia, alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza. «Sappiamo che in questo periodo avete ben altri pensieri e impegni», il riferimento è alle elezioni, «che sentire le lamentele dei genitori della scuola di via Stoccolma. Era davvero necessario fare rientrare i bambini in via Stoccolma in fretta e furia per poi chiudere la scuola dopo pochi giorni perché ci si è accorti che c’erano i topi?», chiedono.

I dubbi

Il dubbio delle famiglie, al di là dei nuovi disagi creati ai bambini (non certo secondari), nasce da qui: «Accorgersi della presenza di ratti tre giorni dopo la riapertura lascia perplessi, possibile che non ci siano stati controlli prima?», domanda Pino Aquila, del coordinamento regionale Consigli di istituto. «Con un cantiere aperto da mesi, non era da mettere nel conto?», aggiunge. Matteo Massa, consigliere comunale di minoranza, rincara la dose: «Sarebbe bastato verificare la necessità di una derattizzazione prima della riapertura, ancora di più a seguito di un cantiere. Le bambine e i bambini avrebbero proseguito regolarmente le lezioni in via Is Mirrionis».

L’accusa

I genitori vanno anche oltre e mettono in discussione la regolarità di tutta l’operazione: dalla riapertura dell’edificio, con una parte ancora interessata da cantiere, fino alla derattizzazione. «Come facciamo a fidarci di chi vigila sulla regolarità della struttura e sulla sua idoneità sotto tutti i punti di vista per la sicurezza degli alunni?», scrivono. E ancora: «Accanto alle aula dove si svolgono le lezioni, c’è un cantiere aperto con rumori, polveri, puzza di catrame. Ovviamente i bambini non riescono a seguire le lezioni e a prestare attenzione, ma questo è forse solo un piccolo particolare? Noi genitori vorremmo che i nostri figli potessero frequentare la scuola con serenità e con servizi adeguati, quindi anche seguire le lezioni senza rumori, polveri e odori derivanti dal cantiere accanto». Infine i dubbi sulla mensa: «Abbiamo avuto notizia da diversi bambini che il cibo è stato diviso in porzioni nei bagni, poiché non è ancora pronta la sala mensa». Se fosse vero, non sarebbe grave?

