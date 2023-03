Scuola, il corso per tecnico di produzioni enologiche 

L’obiettivo era ambizioso: fornire ai partecipanti strumenti che consentano loro di immettersi nel mondo del lavoro. All'istituto professionale “Don Deodato Meloni” di Oristano, si sono concluse tre giornate intense con gli esami ministeriali del percorso formativo di tecnico superiore delle produzioni e trasformazioni enologiche. Un settore importante delle attività agricole e, sicuramente, in grado di attirare i giovani verso la riscoperta di una attività molto praticata in passato e che sta tornando di moda. Una commissione d'esame costituita da esperti del settore, ha valutato attentamente e promosso i 17 corsisti. «Un grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che per 1800 ore hanno creduto nell'esperienza quotidiana della formazione – evidenzia il coordinatore del corso Gavino Sanna. – Ringrazio tutti a nome degli organi della fondazione Its filiera agroalimentare della Sardegna per l'ottimo risultato come classe ed individualmente. L'augurio- aggiunge - è che come comunicato da una corsista di aver ricevuto un contratto di lavoro, tutti abbiano uguale possibilità o avviino la loro impresa». Per il buon esito del corso e la formazione dei partecipanti, è stato importante avere a disposizione un ottimo corpo docente, la tutor, lo staff della Fondazione, le aziende partner del progetto, il docente Gavino Sanna che con l'istituto Don Deodato Meloni ha supportato il lavoro realizzato dal presidente del Cts Gabriella Longu e dalla squadra del comitato tecnico scientifico dell'Its Tagss diretto da Ottavio Sanna. ( s. c. )

