Scuola, il Comune cerca educatori e pedagogisti 

Il Comune di Serramanna annuncia l’avvio di un’indagine di mercato preliminare per individuare l’affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica, per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026.

La prestazione, fornita da educatori professionisti e pedagogisti, pone come obiettivo di lavoro il supporto allo sviluppo di autonomie personali nell’organizzazione scolastica, nella socializzazione e nel riconoscimento e gestione delle proprie risorse degli studenti diversamente abili o in situazione di disagio frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado.

Per l’espletamento del servizio si stima un monte ore complessivo di 5.200 ore di assistenza specialistica e 100 di consulenza pedagogica per entrambi gli anni scolastici.Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che si può consultare sul sito internet ufficiale del Comune.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo: protocollo@comune.serramanna.ca.it entro le ore 11 del 13 agosto.

