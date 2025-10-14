VaiOnline
L’emergenza.
15 ottobre 2025 alle 00:19

Scuola, il bisturi dietro l’angolo 

Un’autonomia a rischio nel Nuorese. I sindaci in rivolta contro i tagli 

Dirigenti scolastici, sindaci e sindacati protestano per la riduzione delle autonomie scolastiche in Sardegna che passeranno da 232 a 223 (un taglio sarebbe previsto nel Nuorese). Il dato è stabilito sulla base del nuovo contingente di dirigenti scolastici assegnato all'Isola per il biennio 2026-2027. Ieri mattina, nella sala consiliare della Provincia, si è tenuta la conferenza per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Presenti numerosi amministratori locali, oltre a sindacati e dirigenti scolastici che non accettano tagli.

Il dissenso

«Come non mai regnano le pluriclassi - dice la sindaca di Dorgali, Angela Testone -. La scuola è il punto di snodo di una eventuale crescita nel nostro territorio. Dobbiamo ragionare su cosa fare, subito». Sulla stessa linea il sindaco di Sarule, Maurizio Sirca. «Viviamo nella spiaggia della burocrazia - dice -. Qui funziona poco, per questo dobbiamo puntare sulla qualità, ma l'ostacolo è il trovarsi sempre nell'imbuto burocratico». Sulla stessa linea il vice sindaco di Teti, Cristian Salvatore Tore: «È necessario organizzarsi – ammonisce – affinché non ci siano tagli ulteriori. Bisogna portare il problema a gamba tesa in Regione». Tra gli interventi anche quello della sindaca di Fonni Daniela Falconi che ha sottolineato l’importanza delle autonomie scolastiche e del diritto allo studio nei piccoli centri.

«Ora di dire basta»

Un punto di vista condiviso e ribadito dai sindaci di Desulo, Gavoi, Atzara e da Maria Luisa Ariu, segretaria generale della Cisl in Provincia di Nuoro e responsabile dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio (che ha presentato il report sull’istruzione in Provincia), insieme ai dirigenti scolastici Massimo De Pau e Antonio Andrea Fadda. Per il Comune di Nuoro sono intervenuti l’assessore Domenico Cabula e il sindaco Emiliano Fenu. «L’unicità della Sardegna va valorizzata, anche in relazione a progetti strategici come l’Einstein Telescope, che richiedono un sistema scolastico stabile e capillare». Per il presidente Ciccolini: «Basta con i tagli nei territori più fragili. È impensabile accorpare scuole già distribuite in piccoli centri, o chiedere un ulteriore sforzo a città come Nuoro, Macomer, Siniscola o all’area del Mandrolisai». Ciccolini ha proposto l’istituzione di una conferenza permanente sulla scuola e di un Osservatorio sull’abbandono scolastico e sui dati demografici. La conferenza sarà riconvocata nei prossimi giorni. Invitata l’assessora regionale alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas.

