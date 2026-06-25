Scuola: i sindaci incontrano i genitori 

Confronto con i genitori nei Comuni del Gerrei in vista del nuovo anno scolastico. Oggi i sindaci di Armungia, Ballao, San Nicolò Gerrei e Villasalto incontreranno le famiglie per discutere il nuovo assetto dei servizi per il 2026-27.

La convocazione arriva dalle quattro amministrazioni comunali che hanno scelto di procedere insieme su un tema centrale per l’organizzazione quotidiana dei piccoli paesi. Al centro del confronto ci sarà la cosiddetta settimana corta con le ricadute sui servizi collegati, in particolare mensa e trasporto scolastico. Gli incontri si terranno nelle rispettive aule dei Consigli comunali: alle 9 a San Nicolò Gerrei, alle 10,30 a Ballao, alle 12 ad Armungia e alle 16 a Villasalto. Sarà l’occasione per illustrare le ipotesi allo studio, raccogliere osservazioni e chiarire i dubbi dei genitori prima dell’avvio delle lezioni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato tra i Comuni, in continuità con il punto di facilitazione digitale: un lavoro condiviso che punta a rendere più accessibili i servizi e a dare risposte coordinate alle comunità del territorio. I sindaci parteciperanno agli appuntamenti e invitano le famiglie a essere presenti, vista l’importanza delle decisioni da assumere per la scuola e per gli studenti.

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