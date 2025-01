Scuola, guasto l’impianto di riscaldamento 

Le basse temperature invernali hanno riportato nella scuola di via Di Vittorio ad Assemini l’annoso problema del freddo e del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, che riguarda una parte dell’istituto del primo circolo della scuola primaria. Il riavvio dell’impianto dopo periodi di inattività porta a settimane in cui alcuni ambienti risultano freddi. I bambini, i docenti e il personale sono costretti a stare a scuola in condizioni non ottimali, al freddo.

La protesta

Antonella Todde è la madre della di una scolara: «Mia figlia è in quinta elementare e ormai da 5 anni, al rientro dalla pausa didattica natalizia, si trova a stare in un’aula fredda per molti giorni, talvolta settimane. Le aule sono state dotate anche di stufette che però non sono in grado di riscaldare in modo adeguato quindi bambini e bambine sono al freddo per l’intera giornata scolastica».

Le famiglie sono costrette a coprire gli scolari come in un’escursione all’aperto: coperte, cappotti, guanti e le borse dell’acqua calda. «Non tutte le classi hanno questo problema, ma dove c’è, è davvero un disagio - prosegue Antonella Todde - So che ogni anno il responsabile del circolo invia segnalazioni al Comune per sollecitare la soluzione del problema».

La polemica

Il Comune di Assemini è beneficiario di una serie di fondi provenienti da fonti diverse, per lo più regionali, per l’intervento in diversi istituti scolastici che presentano situazioni e problematiche differenti e l’amministrazione in più di un’occasione ha dichiarato l’imminenza dell’avvio dei lavori. Tuona la minoranza consiliare con i pentastellati Sandro Sanna e Diego Corrias: «Non è più accettabile che i bambini e il personale delle scuole siano costretti a subire le rigide temperature invernali a causa di un impianto di riscaldamento che continua a non funzionare. Questa situazione non solo compromette il diritto all’istruzione, ma mette a rischio la salute». E Niside Muscas (centrodestra) dichiara: «Abbiamo già più volte segnalato la questione in Consiglio: a oggi nessuna soluzione definitiva. Gli interventi finora adottati si sono rivelati temporanei: non è solo un problema tecnico, ma un tema che riguarda il benessere e la dignità di chi vive la scuola». Interviene anche Alessandro Casula del Pd: «Dispiace che a fare le spese di questo disagio siano i bambini e il personale scolastico. Mi auguro che questa grave situazione trovi presto una soluzione. C'è un ritardo nell'esecuzione dei lavori pubblici che ci preoccupa».

Il sindaco

«Il problema che si è verificato – spiega il sindaco Mario Puddu – era sotto la nostra attenzione ancora prima che scoppiassero le polemiche e stavano lavorando sodo per risolverlo. In realtà erano e sono previsti degli interventi che dovrebbero risolvere il problema definitivamente, ma in base al piano di lavoro non dovrebbero iniziare prima della primavera. E proprio perché è adesso che sta facendo freddo, e non potendo permetterci di avere i bimbi a scuola in condizioni non ottimali, in questi giorni abbiamo lavorato per trovare delle soluzioni che appunto mitigassero questo disagio». Lo stesso sindaco Puddu ha effettuato un sopralluogo nella scuola: un motore dell’impianto di riscaldamento verrà sostituito subito per tamponare l’emergenza

