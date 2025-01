Scuola Foscolo, assemblea a San Paolo 

Sarà presentata lunedì alle 17 nel salone dell’oratorio San Paolo (piazza Giovanni XXIII ) la proposta alternativa al piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione il 30 dicembre elaborata da un comitato di genitori degli studenti e docenti della Ugo Foscolo.

Gli esponenti del comitato intendono confrontarsi con i decisori politici in merito alle ragioni e alle criticità dell’attuale proposta, al fine di scongiurare scelte che comporterebbero gravi conseguenze per le scuole coinvolte e per tutta la cittadinanza. Il Comitato promuove una proposta alternativa di dimensionamento che consentirebbe di salvaguardare gli organici di entrambe le scuole coinvolte e garantire la continuità didattica, organizzativa, gestionale e programmatica.

RIPRODUZIONE RISERVATA