Scuola Forestale, si riparte 

Alla fine del 2023, il Comune di Nuoro era insorto parlando di scippo, quando la Regione, sempre con una delibera di Giunta aveva deciso di portare, per cinque anni, cioè sino al 2028 e quindi provvisoriamente la scuola forestale da Nuoro a Piscina Manna (Pula). Il motivo della decisione, aveva spiegato allora Cagliari, era stata l’incapacità del Comune di Nuoro di spendere i 10 milioni di euro finanziato dalla Regione col mutuo Infrastrutture, per realizzare la struttura formativa nel capoluogo barbaricino in località Su Pinu. I soldi erano andati persi, perché la Forestale aveva bocciato il progetto di fattibilità. Ora la Regione ci riprova. Sul tavolo arrivano altri soldi, un finanziamento da 25 milioni, per riportare in città il polo formativo.

Le nuove risorse

Ad annunciare il nuovo finanziamento la Giunta che deliberato su richiesta dell’assessore Antonio Piu, di un primo intervento per la realizzazione della scuola del Corpo Forestale e della caserma forestale: un polo formativo aperto anche ad altre direzioni generali regionali, creando un centro di eccellenza per le amministrazioni pubbliche. Quindi non solo ranger, ma anche per la Protezione Civile, l’Agenzia Forestas, i Vigili del Fuoco e le polizie locali. Per la realizzazione della Scuola Forestale sono stati stanziati 23 milioni da economie Fsc e 2 milioni da risorse ex legge di stabilità 2025, pari a un totale di 25 milioni. Regione che ancora una volta individuerebbe il Comune di Nuoro, come soggetto attuatore del progetto.

Iter arenato

Le nuove risorse per riportare in città un’opera strategica. Il no della Forestale era arrivato perché lo stanziamento non era sufficiente a realizzare l’opera ma soprattutto perché la progettazione di fattibilità presentata dal Comune, soggetto attuatore dal 2015, al contrario di quanto chiesto dal committente, aveva gli alloggi e la caserma uniti e non separati. Lo spostamento a Pula per molti era un tentativo di scippare a Nuoro il polo di formazione da realizzare nella zona di Su Pinu con 12mila metri quadrati di superficie coperta, aule, laboratori, alloggi e strutture sportive. Ma il primo definanziamento causato dai ritardi, 8 milioni di euro, arrivò nel 2020. Il rimanente, un milione e mezzo, serviva per progettazione e un primo lotto funzionale, scadette nel 2023 senza la posa di un solo mattone.

