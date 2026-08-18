Scuola forestale, primi corsi al via nell’ex Artiglieria 

L’ex Artiglieria ospiterà la scuola regionale del Corpo forestale. Lo riporta una delibera della Giunta comunale, adottata nella seduta dell’11 agosto, sulla base dell’accordo di collaborazione con la Regione per ospitare in città la sede temporanea della scuola. A completamento del percorso amministrativo, gli uffici comunali hanno provveduto alla stipula della convenzione con il Corpo forestale, rendendo così operativo il quadro degli accordi necessari all’avvio delle attività formative a Nuoro.

Gli spazi individuati si trovano nel compendio comunale dell’ex Artiglieria, dove alcuni edifici saranno destinati alle attività didattiche, formative e organizzative della scuola, oltre che all’accoglienza degli allievi. La struttura potrà disporre di dormitorio, servizio mensa, aule per le lezioni e aree aperte per l’addestramento e le attività quotidiane.

La soluzione consentirà di ospitare a Nuoro il percorso formativo collegato al reclutamento del primo contingente di 96 nuovi agenti forestali, in attesa del completamento della sede definitiva prevista in località Su Pinu.

La concessione degli spazi avrà una durata iniziale di dodici mesi, prorogabile in relazione alle esigenze didattiche e ai tempi necessari per la realizzazione della sede definitiva. Il Comune, come concordato con la presidente della Regione Alessandra Todde, garantirà i servizi necessari al funzionamento della struttura, mentre la Regione provvederà al rimborso delle spese di gestione.

«Con questo provvedimento compiamo un passo concreto e immediatamente operativo - dice il sindaco Emiliano Fenu -. Nuoro non si limita a rivendicare il ruolo che le spetta: mette a disposizione strutture, servizi e capacità organizzativa per consentire alla scuola forestale di iniziare qui le proprie attività. La stipula della convenzione ci permette di guardare con concretezza all’avvio della formazione. L’ex Artiglieria rappresenta una soluzione funzionale per il presente e, allo stesso tempo, un ponte verso la sede definitiva di Su Pinu. È un risultato - aggiunge Fenu - che nasce dalla collaborazione tra Comune, Regione e Corpo Forestale e che dimostra come, attraverso un lavoro coordinato, sia possibile trasformare un’esigenza immediata in un’opportunità strutturale per la città».

Per il primo cittadino «la presenza della scuola rafforza la funzione di Nuoro come centro regionale della formazione e delle competenze ambientali. È una scelta coerente - sottolinea - con la storia e con le caratteristiche del nostro territorio, nel quale il Corpo forestale svolge da sempre un ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio naturale e nella prevenzione degli illeciti ambientali».

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