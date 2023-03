Scuola forestale in alto mare, vertice convocato dall’assessore Saiu 

Comune di Nuoro, Genio civile e Corpo forestale si ritroveranno questa mattina attorno ad un tavolo, convocati dall’assessore ai Lavori pubblici regionale, Pierluigi Saiu, per la spinosa questione della scuola forestale che dovrebbe nascere in città. All’ordine del giorno lo status di progettazione dell’opera decisivo per la sua realizzazione.

Infatti, il 15 novembre, per la Regione arriverà la scadenza del finanziamento per il progetto della scuola forestale regionale di Nuoro, e non solo dovrà avere chiusa la progettazione definitiva, ma bisognerà aver realizzato il primo lotto funzionale. Pena l’inammissibilità delle spese. Per ora ci sono 1,5 milioni di euro dopo che nel 2020 la Regione si era ripresa gran parte dei soldi per la realizzazione (oltre 8 milioni) lasciando al Comune solo quelli per la progettazione definitiva e il primo lotto. I ritardi nella sua realizzazione rischiano di far naufragare l’opera in città.

