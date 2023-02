Scuola forestale, fondi a rischio 

Sulla scuola, per effetti dei ritardi nella sua realizzazione, stanno mettendo gli occhi altri territori, in primis l’Ogliastra. «La questione - ammette l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu - è molto complicata e il rischio per il Comune di Nuoro di perdere le risorse è elevato, stiamo pensando anche ad un altro ente attuatore».

Una data che non ammette proroghe. È quella del 15 novembre, quando per la Regione arriverà la scadenza del finanziamento per il progetto della scuola forestale regionale di Nuoro. A quella data non solo dovrà avere chiusa la progettazione definitiva, ma bisognerà aver realizzato il primo lotto funzionale. Pena l’inammissibilità delle spese. Per ora ci sono 1,5 milioni di euro dopo che nel 2020 la Regione si era ripresa gran parte dei soldi per la realizzazione (oltre 8 milioni) lasciando al Comune solo quelli per la progettazione definitiva e il primo lotto.

I costi

Il 23 gennaio a Nuoro si è svolto un incontro, convocato dall’assessorato regionale per capire a che punto fosse l’iter.

«Il Genio civile - spiega Saiu - ha rappresentato una difformità del progetto definitivo rispetto al documento preliminare posto a base di gara e rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica».

Dal confronto del solo lotto funzionale è emerso che i costi sono più che triplicati, passando da 450 mila euro a oltre un 1,5 milioni. L’erogazione dell’ultima rata del finanziamento al soggetto attuatore, cioè al Comune, è prevista la scadenza al 15 novembre. «Il finanziamento - spiega Saiu - non consente la rendicontazione della sola progettazione. È indispensabile la realizzazione almeno di un lotto funzionale, pena l’inammissibilità delle spese sostenute».

Le criticità

Tra le “anomalie” emerse nella riunione c’è anche quella delle richieste arrivate dal comando regionale del Corpo forestale, che per la stazione di Nuoro chiedeva un corpo di fabbrica separato.

«Questa condizione non è stata rispettata e fino ad ora il Comune non ha prodotto atti che giustificassero una scelta diversa in accordo con le esigenze della Forestale - sottolinea Saiu - la questione è molto complicata e il rischio per il Comune di perdere le risorse è elevato: sono molto indietro nella progettazione, gli elaborati sono difformi rispetto alle richieste della Forestale, e il canale di finanziamento impone tempi strettissimi. L’opera è di interesse regionale e averla affidata al Comune come soggetto attuatore non si è rivelata la decisione migliore».

L’assessore però sottolinea: «Vogliamo lavorare per salvare l’intervento. Valuteremo col Comune possibili soluzioni, eventualmente anche quella di cambiare soggetto attuatore. La priorità in questo momento è non perdere i fondi e completare una progettazione che consenta di intercettare altri finanziamenti. Ho confermato la mia disponibilità a lavorare nell’interesse della città, mettendo davanti il bene comune e non le divisioni politiche».

