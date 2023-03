Scuola forestale, Comune esautorato 

Prima la buona notizia: la Regione conferma la volontà di fare la Scuola Forestale a Nuoro. Ora la cattiva notizia: il progetto è talmente in ritardo che si rischia di perdere anche i 1,5 milioni di euro rimasti per la realizzazione del primo lotto funzionale. Insomma, non c’è più tempo da perdere e la realizzazione della scuola Forestale a Nuoro, si trasforma in una corsa contro il tempo ricca di ostacoli. Per questo ieri la Regione ha “sfilato” l’incombenza della realizzazione che da due decenni attende di essere realizzata a Su Pinu, al Comune di Nuoro. Il motivo? I ritardi, ma soprattutto perché il progetto esecutivo, secondo la Forestale, non sarebbe adeguato. A dare la notizia, a margine di un incontro ieri a Cagliari, l’assessore ai lavori pubblici Pierluigi Saiu: «Sulla realizzazione della scuola Forestale a Nuoro si va avanti, lavoriamo per risolvere le criticità e salvare l’infrastruttura, in accordo col Comune stiamo definendo il passaggio a un nuovo soggetto attuatore».

Le scadenze

C’è una data che non ammette proroghe, il 15 novembre, quando per la Regione arriverà la scadenza del finanziamento per il progetto. A quella data dovrà essere realizzato il primo lotto funzionale. Altrimenti le spese saranno inammissibili. Ci sono 1,5 milioni di euro dopo che nel 2020 la Regione si era ripresa gran parte dei soldi (oltre 8 milioni) lasciando al Comune solo quelli per la progettazione definitiva e il primo lotto. Già in un confronto tra Regione, Genio e Comune a febbraio era emerso che i costi erano triplicati, ma il finanziamento non consente la rendicontazione della sola progettazione. A creare ulteriori difficoltà un progetto che la Forestale avrebbe definito non adeguato alle richieste.

Si cambia

Per questo l’assessore Saiu ha incontrato il comandante dei Corpo forestale, Fabio Migliorati, e il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, per fare il punto sulla realizzazione della struttura. «È un’opera strategica regionale - ha spiegato Saiu - che la Sardegna attende da vent’anni, necessaria per l’aggiornamento del personale e la formazione di nuove leve. L’incontro ha confermato la volontà comune di tutti i soggetti coinvolti di andare avanti sulla scuola a Nuoro, individuando il percorso migliore che ci permetta di rilanciare e accelerare la sua realizzazione, con la programmazione di nuove risorse».