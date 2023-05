Scuola estiva, iscrizioni al via per bambini da 8 a 13 anni 

Via alle iscrizioni alle due iniziative legate al progetto “DemoLab Ciusa” che offre un campo estivo gratuito per i bambini la “Summer School” per i docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado, che saranno ospitate nella scuola primaria di via Meilogu.

Il campo estivo gratuito, destinato ai bambini nelle fasce d'età 8-10 e 11-13, è in programma dal 19 giugno al 21 luglio e si svolgerà tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. Potranno partecipare gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Devinu” o di altre scuole, purché residenti a Is Mirrionis.

L'iniziativa del “DemoLab Ciusa”, promossa dal Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili del Comune nell'ambito dell'Iti (Investimento Territoriale Integrato), è destinata a riqualificare l'Istituto Devinu e valorizzare il quartiere “Is Mirrionis”. L'investimento rientra nelle politiche dello Sviluppo urbano sostenibile - Agenda urbana europea beneficiando del contributo dei fondi europei attraverso il Programma operativo regionale della Sardegna per il periodo 2014-2020.

La “Summer School Docenti” si terrà presso l'aula informatica dello stesso istituto di via Meilogu dal 27 al 30 giugno 2023.

