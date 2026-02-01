Scuola e tagli, Regione sulla graticola 

La città si surriscalda, e appresso il territorio. Il malumore serpeggia, a Nuoro e dintorni, per quel “dimensionamento” che punta ad accorpare autonomie scolastiche e a tratteggiare un nuovo quadro dell’istruzione. Così, se i sindacati annunciano un imminente incontro in Provincia e soprattutto una manifestazione di piazza (con tutta probabilità venerdì ndr ), l’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Domenico Cabula, punta il dito: «La responsabilità è del Governo Meloni».

Pierluigi Saiu, consigliere comunale e provinciale d’opposizione, tira in ballo la governatrice: «Se Alessandra Todde volesse, per l’anno scolastico 2027-2028 potrebbe decidere di accorpare due scuole in provincia di Cagliari e ridare l’autonomia al liceo classico o al “Podda” di Nuoro».

Clima teso

Nel cuore dell’Isola la rabbia è palpabile. Giovedì il tema del dimensionamento scolastico approderà in Consiglio provinciale e in una conferenza sull’istruzione aperta a dirigenti scolastici e sindacati. Il malumore è evidente, innanzitutto alla luce dei simbolici tre tagli annunciati: il liceo classico Asproni, la scuola del grande giornalista Indro Montanelli, accorpato al vicino liceo Satta; poi, la scuola Podda, altro pilastro dell’istruzione barbaricina, insieme all’istituto comprensivo Borrotzu; infine, la fusione tra Orgosolo e Oliena. «Ribadiamo con forza che il dimensionamento non è una questione di muri», affermano da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda. «Una scuola non è un edificio: è un sistema complesso fatto di persone, servizi, governance, progettualità».

L’assessore

«Diciamolo senza ipocrisie: quello che sta accadendo a Nuoro e in Ogliastra è una scelta politica deliberata», tuona l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Nuoro, Domenico Cabula. «Il Governo ha imposto una logica ragionieristica lontana dai bisogni dei territori, non tenendo conto della loro condizione sociale ed economica, dei trasporti, della dispersione scolastica. L’obiettivo era colpire Nuoro e l’intera provincia, cancellando cinque autonomie scolastiche su nove. Questo è un disastro sociale e culturale».

Saiu

Il consigliere comunale e provinciale d’opposizione, Pierluigi Saiu, puntualizza: «Quest’anno la Regione ha deciso di farsi commissariare, salvo poi stracciarsi le vesti di fronte alle decisioni assunte dal commissario che ha seguito le linee guida approvate dalla stessa giunta Todde. La giunta regionale e la presidente della Regione, deliberando, avrebbero potuto salvare le scuole di Nuoro ma hanno deciso di non farlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA