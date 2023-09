Scuola e sanità, rivolta contro i tagli 

Le proteste urlate dice che non gli sono congeniali e preferisce la mediazione. Stavolta, però, Massimiliano Sanna non è disposto a subire passivamente la scure dei tagli: né nel campo dell’istruzione, né in quello sanitario. «Ora basta. Abbiamo già perso la Banca d’Italia, la Camera di commercio è stata accorpata a quella cagliaritana, i servizi sanitari sono insufficienti. Dobbiamo difendere i diritti dei cittadini, intraprendendo un percorso che coinvolga tutte le parti in causa», afferma.

Il “caso scuola”

Sul fronte scuola il sindaco si muove su più direttrici. «Ho contattato il Ministero - spiega - attraverso un decreto dovrebbe essere apportata una modifica alle disposizioni iniziali. Mi hanno assicurato che il sottosegretario ci sta lavorando. La Regione, invece, anche essa interpellata, non ha dato al momento alcuna risposta». Intanto, i dirigenti degli istituti del capoluogo sono stati convocati in Comune lunedì per fare il punto della situazione. Oristano, infatti, è la città che rischia di dover pagare maggiormente in termini di autonomia scolastica.

Il dimensionamento

Stando ai parametri previsti dalle linee guida per la programmazione dell’offerta formativa elaborate dalla Regione, a dover dire addio a dirigenza e ufficio di segreteria potrebbero essere due istituti comprensivi: il numero 1 e il numero 2. Il primo (già finito nel mirino del dimensionamento nel 2015) raggruppa la scuola dell’infanzia di Santa Giusta, le primarie di via Solferino, Santa Giusta e Palmas Arborea, le secondarie di primo grado di piazza Manno, Santa Giusta e Palmas Arborea, per un totale di 661 alunni. Il secondo raccoglie 568 studenti, suddivisi tra la scuola dell’infanzia di Torangius, la primaria di via Bellini e le medie di via Marconi. I punti di erogazione non cambieranno, i ragazzi continueranno a frequentare le stesse aule. Ma dalla riorganizzazione potrebbe rimanere fuori qualche collaboratore scolastico e qualche amministrativo. Allargando lo sguardo al territorio provinciale, a rischio sono l’istituto comprensivo di Simaxis e quello di Ghilarza. La decisione spetta alla conferenza provinciale, già convocata il 10 ottobre: non approvare il piano di dimensionamento da trasmettere alla Regione significherebbe lasciare agli uffici cagliaritani l’ultima parola. «Ma non si possono fare ragionamenti meramente numerici - osserva Massimiliano Sanna - bisogna considerare le peculiarità del territorio».

Il “caso sanità”

Anche sul fronte sanitario il primo cittadino promette massima attenzione. Anche perché nel giro di 48 ore saranno oltre mille i cittadini senza un medico di base. «Il direttore della Asl Angelo Serusi pare stia facendo il possibile. Presto aprirà un nuovo Ascot in città». Ma basterà a evitare che l’allarme diventi emergenza? A vedere il funzionamento di alcuni Ambulatori straordinari in provincia pare proprio di no. «Siamo allo sbando», aveva tuonato in Consiglio la capogruppo del Pd Maria Obinu. E intanto a partire da lunedì il poliambulatorio di via Michele Pira resterà senza neurologi, mentre 746 pazienti oristanesi (che si sommano ad altri 400) rimarranno senza medico dopo il pensionamento della dottoressa Antonina Zucca.

