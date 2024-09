Scuola e mensa chiuse, minoranza all’attacco 

Sullo slittamento di due settimane dell’ingresso dei bambini nella scuola di infanzia in via De Gasperi, ma anche su tanti altri disagi come la mancanza della mensa, intervengono i consiglieri di minoranza di Cabras. Gianni Meli, Efisio Trincas, Federica Pinna, Antonello Manca e Fenisia Erdas esprimono preoccupazione in merito alla situazione organizzativa delle varie strutture. «I recenti interventi strutturali hanno portato alla chiusura del plesso di via De Gasperi, e alla chiusura della scuola dell’infanzia di Solanas con conseguente trasferimento di tutti i bambini - dicono -Questi spostamenti continuano a creare un grave disservizio, soprattutto per quei genitori costretti a permessi da lavoro, richieste di assistenza a familiari o baby sitter per poter prendere i propri figli alle 12.15 o 12.30, orari improponibili per chi lavora». Situazione che durerà fino al 15 ottobre. «La motivazione di un orario così limitato - spiegano - è da imputarsi anche all’assenza del centro cottura. Le nuove cucine saranno installate nel plesso di via De Gasperi oggi oggetto di lavori, non consentendo di conseguenza l’avvio del servizio mensa per la scuola dell’Infanzia e nemmeno per il tempo prolungato degli alunni della Primaria». La minoranza chiede come mai il Comune non ha pensato a soluzioni alternative pur di garantire i pasti ai bambini.

