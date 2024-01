Scuola e diritti, le proposte di Todde e Soru 

La scuola, in Sardegna, è «sempre meno adeguata e sempre meno attrattiva per i giovani. Non li prepara ad affrontare il mondo esterno e non costruisce ponti stabili col mondo del lavoro». Lo ha detto ieri Alessandra Todde durante un partecipato incontro pubblico alla Maddalena: «Noi vogliamo riportare l’istruzione al centro delle nostre priorità e ripartire da questo per costruire una società forte, di persone preparate e in grado di generare idee confrontarsi con il mondo», ha aggiunto la candidata del Campo largo.

La scuola, ha aggiunto Todde, deve funzionare come centro di aggregazione sociale e culturale dei giovani, e servono «figure di supporto psicologico, servizi di orientamento all'Università e al lavoro, e un rafforzamento della formazione professionale».

Renato Soru invece è intervenuto a Sassari, parlando di diritti civili a un incontro organizzato col Movimento omosessuale sardo e coordinato da Massimo Mele: «In Sardegna dev’essere garantita a tutti la libertà di autodeterminarsi sul corpo e nelle scelte di vita», ha affermato il leader della Coalizione sarda, «e la Regione deve prendere in carico anche i bisogni sanitari e di assistenza delle persone queer laicamente, senza pregiudizi, senza ideologie o fanatismi».

Soru si è concentrato anche sulle carenze dei servizi per altre fasce deboli della popolazione: migranti, senzatetto, persone con disturbi psichiatrici. «Su questi temi – ha ammonito – la società italiana e sarda è in forte ritardo. Forse perché riguardano un numero di persone che non sono un target elettorale o un gruppo di pressione rilevante».

RIPRODUZIONE RISERVATA