Scuola e cantina, vini di qualità 

L’Istituto agrario di Sorgono guarda al futuro facendo dell’eccellenza il proprio tratto distintivo. La struttura, adagiata sui colli alla periferia del paese, è circondata da 4 ettari di vigneti fra vedute mozzafiato. La tradizione va di pari passo con l’innovazione e propone ai 160 studenti provenienti dal circondario, da Barigadu e Sarcidano, un convitto maschile e un’ampia offerta formativa. Due i corsi di studio: il primo nel settore forestale, l’altro agroalimentare con particolare attenzione al vitivinicolo.

Ad arricchire l’Istituto che, insieme al liceo scientifico “Costa-Azara”, detiene il boom d’iscritti nel territorio, una cantina inaugurata nell’ottobre 2023, grazie a 150 mila euro di fondi Pnrr. È cuore pulsante della linea “Ischente”, con le etichette l’Igt “Rosso Isola dei nuraghi” e il Mandrolisai Doc rosso. Si uniscono il bianco dolce da uve moscato “Durcura” e il rosato “Galanìa” da Cannonau, sperimentato nell’ultima annata.

Vigneto sperimentale

Sullo sfondo un vigneto sperimentale, impiantato a maggio, in collaborazione con Agris, puntando al recupero dei vitigni autoctoni. «Siamo orgogliosi del lavoro per la formazione dei ragazzi», dice l’insegnante Maristella Zedde, responsabile dell’azienda agraria. Sulla nuova cantina precisa: «È dotata di un impianto di vinificazione innovativo, gestibile da remoto. Gli studenti sperimentano tecniche di vinificazione, che reinterpretano in maniera innovativa la tradizione». I proventi della vendita dei vini sono reinvestiti nell’azienda. «Li riutilizziamo in attività didattiche - dice Zedde - dove i ragazzi beneficiano del supporto costante di docenti, tecnici e dell’enologo di Agris, Luca Demelas. Grazie alla partnership con l’Università di Sassari, la facoltà nuorese di scienze forestali e il Consorzio uno, periodicamente i docenti svolgono formazione e orientamento a Sorgono».

Le attività

«È una grande fortuna - dice Zedde - essere circondati da un laboratorio a cielo aperto, potenziato dal vigneto sperimentale, gestito dall’Istituto con la supervisione scientifica dei ricercatori Agris». La scuola ha successo anche oltre Tirreno. «Le nostre etichette - prosegue - saranno protagoniste al Vinitaly nella sezione dedicata alle scuole agrarie e al concorso Bacco e Minerva. Lo scorso anno ci siamo classificati secondi». Dice il dirigente Luca Tedde: «Dopo aver intercettato le risorse per migliorare più parti della scuola, ora puntiamo ad acquistare strumentazioni tecnologiche per valorizzare vino e olio. Facciamo il massimo per dimostrare che le nostre scuole sono virtuose. È importante che la Provincia e le istituzioni si attivino: la palestra ha problemi strutturali e va rimessa a nuovo, il convitto va potenziato».

