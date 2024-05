Scuola e autonomia differenziata, confronto con l’assessora Portas 

Una tavola rotonda sull’autonomia differenziata nel contesto del dimensionamento della rete scolastica è in programma il 14 maggio, alle 17, in piazza Satta. L’iniziativa coincide con la tappa in città del Camper dei diritti promosso da Flc Cgil dal titolo “Stesso Paese stessi diritti”. Per l’occasione la Cgil ha organizzato una tavola rotonda all’aperto. Nell’incontro parleranno dei rischi connessi all’autonomia differenziata, del dimensionamento scolastico e dell’istruzione in Sardegna e in provincia di Nuoro l’assessora regionale Ilaria Portas, Maria Agostina Cabiddu, del Politecnico di Milano, Gianna Fracassi, segreteria generale nazionale Flc Cgil.

