Scuola, due giorni di sport 

Due giorni di sport a tutto tondo per gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo 4. Judo, basket, e tante altre discipline sportive al centro del progetto “Insieme per lo sport”, in programma domani e mercoledì con le Elementari di via Beethoven, via Foscolo e via Vico. Fulcro dell’iniziativa la palestra della Ferrini, in via Pessina, tutto finanziato dal Coni e dalla Fondazione di Sardegna. «Da oltre vent'anni promuoviamo lo sport a scuola e i valori del fair play», spiega Sabrina Locci, referente del progetto.

