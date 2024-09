Scuola d’infanzia, le lezioni in via Battisti 

Le lezioni riprenderanno regolarmente l’11 settembre, ma non nel plesso che ospita la scuola d’infanzia, di via De Gasperi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis, in accordo con la dirigenza scolastica, è al lavoro per fare in modo che i bambini e le bambine possano tornare sui banchi secondo le date previste dal calendario scolastico nazionale. Per il mese di settembre però, si proseguirà con il metodo già sperimentato a fine giugno scorso, quando le classi erano state trasferite all'istituto di via Cesare Battisti. A partire dall’11 è stato stabilito l’utilizzo congiunto delle scuole primarie: via Cesare Battisti a Cabras ospiterà cinque sezioni dell’infanzia, mentre nella via San Paolo a Solanas frequenteranno le ulteriori altre due sezioni. Il trasferimento nel plesso di via De Gasperi è previsto per il primo ottobre, così che, terminati i lavori di ristrutturazione finanziati dal Pnrr, le aule possano essere allestite al meglio. Il progetto della scuola di via De Gasperi sta portando a compimento il miglioramento dell’efficienza energetica e tecnologica dell’edificio e la realizzazione di nuovi spazi con aule, laboratori e un giardino, per un totale di 1,31 milioni di euro. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA