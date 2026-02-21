Scuola di via Tortolì, duello in Aula 

A Quartucciu si infiamma il confronto politico sulla nuova scuola che sorgerà in via Tortolì - operativa entro settembre - finanziata con fondi Pnrr per oltre due milioni di euro.

L’attacco arriva dai consiglieri di minoranza, Michela Vacca e Giovanni Meloni. «A Quartucciu l’assessore Caredda sceglie di non valorizzare il patrimonio edilizio pubblico esistente e propone invece il consumo di suolo. La costruzione dell’ennesimo edificio da destinare a scuola dell’infanzia, in controtendenza rispetto ai dati sulla crescita della popolazione scolastica, rappresenta la perfetta sintesi della contraddizione amministrativa di questa giunta, che si autodefinisce green».

L’attacco

I due consiglieri sollevano preoccupazioni sulla localizzazione: «Il nuovo edificio sorgerebbe in prossimità di un’antenna di telefonia mobile, nonostante l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro abbia classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibilmente cancerogeni». E aggiungono: «È naturale chiedersi se i dati in possesso dell’assessorato alla pubblica istruzione siano stati condivisi con Caredda».

La difesa

L’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, replica e difende il progetto: «È stata un’opportunità per avere una struttura moderna, funzionale e adeguata alle nuove esigenze. La scuola di via Tortolì sarà all’avanguardia con pannelli fotovoltaici, aule spaziose e vetrate che affacciano sul cortile». Caredda ricostruisce il percorso che ha portato alla scelta: «L’esigenza è nata quando è stata chiusa la scuola dell’infanzia di via Biserta e trasferita nella struttura che accoglieva la primaria di via Monte Spada, diventando così troppo piccola. Gli istituti che non saranno più utilizzati, come avvenuto con quelli di via Dante, saranno messi a disposizione della comunità: abbiamo favorito la crescita dell’associazionismo».

Botta e risposta

L’opposizione richiama infine la necessità di «una seria programmazione delle politiche abitative e dei servizi alla famiglia, come la realizzazione di un asilo nido. Il controllo non è propaganda ma responsabilità. Un dovere, non una scelta legata al calendario elettorale». L’assessore rispedisce le critiche al mittente: «Non ci sono scuole trascurate. Con l’impegno assunto sui contributi alle famiglie, la Giunta ha deliberato l’istituzione dell’asilo nido a Quartucciu. Al momento opportuno saranno effettuate tutte le verifiche su eventuali problemi».

