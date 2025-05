Scuola di via San Salvatore, i lavori procedono spediti 

La scuola è stata chiusa il 7 gennaio scorso per poter eseguire i lavori di sistemazione del caseggiato di via San Salvatore. E nell’occasione è stata anche ipotizzato il fine lavori in tempo per consentire alla scolaresca di riprendere possesso del loro caseggiato in concomitanza con l’apertura dell’anno scolastico 2025/26. Per verificare l’andamento dei lavori in corso, c’è stato un sopralluogo nel caseggiato scolastico. Presenti il sindaco Gigi Puddu e i tecnici del Comune e dell'impresa. I lavori svolti in questi mesi starebbero rispettando il crono-programma e tutto farebbe sperare che l'edificio possa essere riconsegnato in concomitanza con l'avvio del prossimo anno scolastico a metà settembre, insomma. Almeno sarebbe quello emerso durante il sopralluogo. Nessun proclama, ma la speranza sarebbe proprio questa.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione, degli intonaci, l’installazione di nuovi infissi, di impianto fotovoltaico, di climatizzazione, di illuminazione e idraulici. Parte di questi lavori sono stati già realizzati. Programmata una spesa di un milione di euro.

Nessun lavoro è invece previsto nelle strutture portanti: l’edificio, secondo i tecnici, non ha infatti alcun problema di stabilità. Dal 7 gennaio scorso gli alunni delle sei classi dell’Istituto di via San Salvatore, frequentano le elezioni nei caseggiati di via Lussu e di via San Giovanni. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA