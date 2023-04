Scuola di via Montessori, ok al progetto 

Via libera al progetto esecutivo da 150mila euro per la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di via Montessori a Muravera. Gli interventi previsti riguardano la manutenzione del tetto, il rinnovamento dell’impianto di illuminazione e il risanamento di tutte le parti colpite dall’umidità. Sarà ricavato inoltre un nuovo spazio per la sezione Primavera. «Questo intervento - ha sottolineato il sindaco Salvatore Piu – risponde alla forte necessità di servizi per la fascia di età compresa fra i 24 e i 36 mesi. Inoltre con la realizzazione dell’asilo nido, sempre in via Montessori, andiamo davvero a completare il quadro».

Per l’asilo nido – sarà costruito da zero – è arrivato un finanziamento di 80 0mila euro (bandi Pnrr). Entrambi gli interventi sono compresi all’interno del programma triennale delle opere pubbliche. L’affidamento dei lavori è previsto entro l’estate. (g. a.)

