Ristrutturare l’edificio delle scuole elementari di piazza Sant’Antonio, spazi esterni compresi: è questo il progetto del Comune di Muravera, che punta a ottenere dalla Regione oltre 4 milioni e mezzo di euro. Numerosi gli interventi previsti, in particolare per il plesso “storico” numero uno. Tra quelli principali la sistemazione di pavimenti antitrauma con resine colorate per delimitare i vari spazi, come ad esempio l’area per giocare rossa, quella per il relax verde e la pista azzurra, la piantumazione di alberi e fioriture stagionali, e il rifacimento di tetto, infissi e impianti. Tra le altre cose, visto che l’edificio presenta un’estetica severa è prevista una riqualificazione con elementi grafici, targhe identitarie, il logo della scuola e colori accoglienti.Massima attenzione sarà riservata, inoltre, all’efficientamento energetico e alla tecnologia, all’illuminazione e agli arredi e alla completa accessibilità del piano superiore. A ciò si aggiunga una segnaletica visiva e grafica coordinata per orientare studenti e visitatori fin dal cancello d’ingresso. La maggior parte delle risorse, pari a oltre 3,5 milioni di euro, saranno impiegate per il vecchio edificio; il resto servirà, invece, per riqualificare il plesso numero due, realizzato trent’anni fa. All’inizio dell’anno scolastico 2026/27 il Comune è dovuto intervenire in via straordinaria per mettere in sicurezza alcune aule.

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