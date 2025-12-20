VaiOnline
Via Venezia.
21 dicembre 2025 alle 00:33

Scuola di musica, rientra lo stato di agitazione 

Si è risolto in poche ore lo stato d'agitazione alla Scuola civica di Musica, in via Venezia. Dopo la mobilitazione decisa venerdì notte in un’assemblea d’urgenza, ieri mattina l'assessora alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi ha incontrato i lavoratori che protestavano contro il nuovo appalto, che prevedeva una riduzione delle ore contrattuali da 29 a 7 e un calo della paga oraria.

Nel corso del confronto, alla presenza del segretario del Sindacato generale di base (Sgb) Luca Locci, l'assessora ha chiarito che i lavoratori coinvolti (5, in gran parte donne e madri di famiglia con più di 60 anni) saranno retribuiti per tutte le 29 ore contrattuali previste. Un chiarimento che ha rasserenato il clima.

«Alla luce degli impegni assunti dall’assessora Andreozzi, l’assemblea dei lavoratori ha deciso di smobilitare il presidio, prendendo atto positivamente dell’esito dell’incontro», l'annuncio di Sgb. «Gli animi sono ora più sereni, pur nella consapevolezza che sarà necessario continuare a monitorare l’attuazione concreta di quanto concordato».

La mobilitazione era stata decisa al termine di un'assemblea notturna, mentre ieri mattina – prima dell'arrivo dell'assessora – era in corso il presidio sindacale con l'affissione delle bandiere ai cancelli della scuola. I lavoratori si erano detti pronti a passare le feste all'interno dei locali, in segno di protesta.

Marco Noce