Scuola di musica? Per ora è un ricordo 

C’era una volta, a Carbonia, la scuola civica di musica e la sala prove: la prima offriva a tutti, dall’adolescente al pensionato, la possibilità a prezzi modici di imparare la musica e a suonare uno strumento; la seconda permetteva alle band di esercitarsi in un edificio comunale pagando affitti irrisori. Non c’è traccia né dell’una né dell’altra. E dall’amministrazione municipale non giunge nemmeno mezza risposta sul destino di questi due servizi.

L’esperienza

La scuola civica di musica venne istituita una prima volta una ventina di anni fa, restò attiva per alcuni anni e arrivava a contare svariate decine di iscritti e annoverava una decina di fra docenti e tecnici. L’esperimento è poi svanito, varie Giunte si sono succedute, e non è mai decollato il partenariato con il Comune di Calasetta per istituire la civica di musica in forma associata grazie a possibili finanziamenti regionali. L’ultima notizia risale allo scorso maggio quando in Consiglio è stata approvata una mozione dell’opposizione (Daniela Garau, Daniele Mele, Monica Atzori) che dava mandato alla Giunta di istituire di nuovo questa scuola comunale di musica. L’esecutivo aveva ricevuto l’incarico di recuperare i finanziamenti partecipando a bandi regionali: «Eppure la civica di musica – riprende Daniela Garau - era nelle dichiarazioni programmatiche dell’esecutivo: ci siamo persi i recenti bandi». Ne hanno approfittato invece San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco che si sono alleati per attingere ai fondi e difatti la loro civica di musica è attiva da alcuni anni.

Nulla di fatto

Esperimento fallito anche il tentativo di dare in gestione la sala prove a Is Gannaus, che negli anni scorsi aveva ricevuto una timida sistemata. Tre anni fa la manifestazione di interesse era stata vinta da un’associazione musicale culturale guidata dalla cantante Carla Cocco: «Aperta e chiusa dopo pochi giorni – racconta l’artista – c’erano ingenti interventi straordinari di disinfestazione e bonifica che il Comune esigeva fossero a carico nostro: restituì le chiavi all’istante». Esiste tuttavia una nuova manifestazione d’interesse di una altro sodalizio. Sulle questioni civica di musica e sala prove nessuna risposta dal sindaco Pietro Morittu e dalle assessore Antonietta Melas (Scuola) e Giorgia Meli (Cultura e Patrimonio).