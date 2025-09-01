VaiOnline
Marrubiu.
02 settembre 2025 alle 00:28

Scuola di musica, iscrizioni  

Andrea Piras è stato confermato direttore della Scuola civica di musica “Alessandra Saba” fino al 2030. L'incarico è stato assegnato dopo una selezione pubblica. Piras, alla guida della scuola dal 2008, è contrabbassista e professore d'orchestra nella Fondazione teatro lirico di Cagliari. È possibile iscriversi fino a martedì 30, ad oggi sono state presentate oltre 550 iscrizioni. Fanno parte della scuola Marrubiu, Albagiara, Baressa, Gonnostramatza, Gonnosnò, Masullas, Mogoro, Pau, Ollastra, Arcidano, Santa Giusta, Simaxis, Sini, Terralba, Uras, Villaverde, Gonnoscodina, Siris, Usellus, Pompu, Villaurbana, Siamanna e Siapiccia. ( s.p. )

