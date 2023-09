«Scuola di musica dimenticata» 

Docenti sotto pagati, nessuna promozione e sede con problemi di infiltrazioni. Secondo i consiglieri comunali di minoranza la scuola civica di musica non gode delle dovute attenzioni da parte della Giunta e per questo hanno presentato un’interpellanza.

Francesco Federico, Efisio Sanna, Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Umberto Marcoli, Maria Obinu, Massimiliano Daga e Giuseppe Obinu ricordano che «Nel 1998 l'Amministrazione Scarpa istituì la Scuola civica di musica donando alla Città un nuovo servizio formativo musicale e culturale. Oggi però, l’impressione diffusa è che questo importante patrimonio non abbia più da anni il necessario sostegno, da parte dell’Amministrazione comunale, per garantirne la giusta crescita. Nessuna promozione, locali con la costante presenza di umidità, docenti pagati meno dei colleghi di altre realtà simili; difficoltà per l’utenza nel reperire informazioni. E un sito web mal aggiornato dove risultano orari e contatti errati».

Da qui l’esigenza di sapere «quali azioni l'amministrazione Sanna intenda mettere in campo per sostenere e far crescere la scuola di musica, se l’esecutivo è consapevole delle difficoltà dell’utenza nel reperire le giuste informazioni e se ci si è realmente attivati, come da impegni più volte assunti in Consiglio, per l’auspicata crescita della Scuola di Oristano». ( m. g. )

