VaiOnline
Selargius.
05 novembre 2025 alle 00:17

Scuola di musica da record: gli iscritti oltre quota 500 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sì alle lezioni di canto individuale nel centro di aggregazione di piazza Boiardo, a Su Planu. Il Comune di Selargius dà l'ok alla richiesta presentata dalla Scuola civica di musica, che quest'anno riparte con il nuovo anno accademico e un record di iscritti: 507 in totale. Il sesto anno sotto la direzione di Francesca Romana Motzo e Bruno Camera, un gestione esternalizzata partita con appena 88 allievi che negli anni sono aumentati in maniera esponenziale.

«La Scuola civica di musica di Selargius continua a crescere e a distinguersi come una delle realtà culturali più vivaci e partecipate del territorio», il commento dell'assessora alla Cultura di Sara Pilia. «Quest’anno ha raggiunto numeri altissimi di iscritti, un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto e l’interesse sempre maggiore delle famiglie verso un luogo che è diventato, a tutti gli effetti, un punto di riferimento educativo e sociale per la nostra comunità». L’assessora esprime anche «apprezzamento per il lavoro svolto dalla direzione, che con impegno, professionalità e passione hanno saputo costruire un ambiente accogliente, dinamico e capace di valorizzare il talento di tanti giovani. La Scuola civica è una palestra di cittadinanza, dove si impara il valore della collaborazione, dell’ascolto e della crescita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 