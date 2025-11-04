Scuola di musica da record: gli iscritti oltre quota 500 

Sì alle lezioni di canto individuale nel centro di aggregazione di piazza Boiardo, a Su Planu. Il Comune di Selargius dà l'ok alla richiesta presentata dalla Scuola civica di musica, che quest'anno riparte con il nuovo anno accademico e un record di iscritti: 507 in totale. Il sesto anno sotto la direzione di Francesca Romana Motzo e Bruno Camera, un gestione esternalizzata partita con appena 88 allievi che negli anni sono aumentati in maniera esponenziale.

«La Scuola civica di musica di Selargius continua a crescere e a distinguersi come una delle realtà culturali più vivaci e partecipate del territorio», il commento dell'assessora alla Cultura di Sara Pilia. «Quest’anno ha raggiunto numeri altissimi di iscritti, un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto e l’interesse sempre maggiore delle famiglie verso un luogo che è diventato, a tutti gli effetti, un punto di riferimento educativo e sociale per la nostra comunità». L’assessora esprime anche «apprezzamento per il lavoro svolto dalla direzione, che con impegno, professionalità e passione hanno saputo costruire un ambiente accogliente, dinamico e capace di valorizzare il talento di tanti giovani. La Scuola civica è una palestra di cittadinanza, dove si impara il valore della collaborazione, dell’ascolto e della crescita».

