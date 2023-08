Scuola di musica, boom di domande ai corsi: pubblicati gli elenchi 

Sono stati pubblicati sul sito del Comune gli elenchi delle domande ammesse alle prove attitudinali per frequentare la Scuola civica di Musica di via Venezia per l’anno 2023/2024. Sempre sul portale anche l’elenco di quelle respinte per errori nella procedura. Tantissime come ogni anno le istanze pervenute.

Ovviamente, per il rispetto della privacy, negli elenchi non ci sono i nomi dei candidati. Per consultarli e capire se si potranno sostenere le prove attitudinali occorre dunque il codice numerico (ID) contenuto nella comunicazione di conferma di invio dell’istanza online (spedita da istanze@comune.cagliari.it). I candidati eventualmente non inseriti negli elenchi potranno presentare la documentazione che prova l'avvenuto invio della domanda entro la scadenza del 4 settembre scrivendo a scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it.

La data del sorteggio pubblico per l’ammissione ai corsi di Propedeutica musicale (3-6 anni) e il calendario per le prove attitudinali degli altri corsi saranno comunicati con successivi avvisi sul sito internet nel mese di settembre. Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite mail all'indirizzo di posta elettronica della scuola di musica.

