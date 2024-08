Scuola dell’infanzia, la gestione ancora alle Figlie della carità 

Sarà ancora la congregazione Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli a gestire la scuola dell’infanzia Medaglia Miracolosa a San Michele. Il Comune decide per la continuità per l’anno scolastico al via ma approva anche un nuovo modello di gestione che partirà nel 2025-2026.

La scuola dell’infanzia di piazza Medaglia Miracolosa, viene evidenziato nella delibera di giunta approvata nell’ultima seduta e ribadito nella relazione della dirigente del servizio di Pubblica Istruzione, Manuela Atzeni, «è collocata in una zona a rischio di povertà educativa» e si vuole individuare la migliore tipologia di gestione della scuola «promuovendo la partecipazione dei soggetti del territorio attraverso la co-progettazione, la quale permetterebbe la definizione di un progetto gestionale innovativo anche grazie al contributo del terzo settore, in grado di realizzare servizi integrati, curricolari ed extracurricolari». Dunque una scuola sempre più inserita nel quartiere. Intanto si dà continuità al lavoro svolto dalla congregazione Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli. Poi entro dicembre dovranno arrivare i progetti per la gestione futura. (m. v.)

