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Via Lanusei.
19 giugno 2026 alle 00:31

Scuola dell’Infanzia invasa dalle zanzare, genitori in rivolta 

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Dalle segnalazioni alla diffida. I genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia di via Lanusei alzano il livello della protesta e chiamano in causa il Comune per «una situazione ormai insostenibile». In 31 hanno sottoscritto un documento in cui contestano il «grave inadempimento relativo alla mancata installazione delle zanzariere e alla mancata esecuzione della disinfestazione presso la scuola dell’Infanzia di via Lanusei, nonostante le ripetute segnalazioni inoltrate».

A corredo della diffida i genitori hanno allegato una serie di foto che mostrano le punture riportate dai bambini. Secondo i firmatari, la situazione avrebbe determinato «un evidente pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente scolastico». I genitori riferiscono che diversi bambini sarebbero stati punti dagli insetti e sottolineano come, in alcuni casi, si siano verificate «reazioni allergiche che hanno reso necessario, in alcuni casi, l’intervento del pediatra». Nella diffida, sottoscritta da tre classi e già trasmessa all’Amministrazione comunale, viene inoltre richiamata «la presenza di soggetti fragili per i quali occorre maggior riguardo». Da qui le richieste: installazione delle zanzariere entro settembre, disinfestazioni certificate e programmate annualmente e sostituzione delle barriere di protezione rimosse da tempo. In caso di mancato riscontro, «si procederà al ricorso alle sedi opportune per la tutela dei bambini». ( m. g. )

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