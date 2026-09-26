Scuola dell’infanzia e Medie, ok al servizio mensa 

Sono 19 gli alunni iscritti al servizio mensa tra scuola dell’infanzia di Villasalto e ragazzi della secondaria di primo grado che frequentano a San Nicolò Gerrei. Le iscrizioni restano aperte fino a mercoledì, ma l’avvio del servizio non è ancora stato fissato e, secondo quanto riferito dal vicesindaco Francesco Cotza, non partirà la prossima settimana. La gestione fa capo al Comune di San Nicolò Gerrei, capofila del servizio associato che coinvolge anche Armungia, Ballao, Silius e Villasalto. Per l’infanzia le quote giornaliere sono di 2,30 euro con Isee fino a 4.500 euro; 2,50 euro tra 4.500 e 20mila e 3,20 euro oltre i 20mila. Per gli studenti della secondaria le tariffe scendono rispettivamente a 1,25, 1,65 e 2,50 euro. Senza Isee viene applicata la fascia più alta. I buoni pasto saranno consegnati dall’ufficio Pubblica istruzione dopo il versamento tramite PagoPA e potranno essere acquistati in carnet da dieci. La domanda con Isee in corso di validità e documento d’identità. Il dato dei 19 iscritti potenziali racconta anche la dimensione del servizio in un piccolo centro, dove la mensa resta un supporto concreto per chi ha figli all’infanzia e per i ragazzi che ogni giorno si spostano a San Nicolò Gerrei per frequentare la scuola media. La partenza verrà comunicata non appena sarà definita tra i Comuni coinvolti. Le quote, stabilite dalla Giunta, resteranno valide fino al 31 dicembre 2026. Per la secondaria il servizio riguarda i ragazzi di Villasalto che frequentano a San Nicolò Gerrei, mentre per i più piccoli il pasto sarà servito nella scuola dell’infanzia del paese, ogni giorno.

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