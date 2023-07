Scuola dell’infanzia, aggiudicata la gara d’appalto da 2,3 milioni 

Tempi rapidi per la ricostruzione di tutte le scuole del paese, aveva assicurato il sindaco Sandro Porcu. E la tabella per ora è stata rispettata: la gara d’appalto per la realizzazione del polo “scuola dell’infanzia – asilo nido” è stata aggiudicata per un importo di due milioni e 300mila euro. Per l’istituto comprensivo invece i lavori saranno appaltati entro il prossimo 31 marzo per un totale di altri sette milioni di euro. «Stiamo rispettando – ha messo in evidenza il primo cittadino - i tempi rigidi imposti dai bandi del Pnrr, il nostro impegno insieme a quello degli uffici è quello appunto di rispettare la tabella di marcia e donare al paese scuole nuove, efficienti, sostenibili e che rispondano alle esigenze della popolazione scolastica e delle famiglie».

Sorgerà sulla collina al posto del vecchio (che sarà completamente demolito): mille metri quadrati, cinque aule (tre più due) e circa 110 bambini. Per la costruzione sarà utilizzato soprattutto il legno, le aule avranno grandi aperture e ci saranno molti spazi verdi. Previsti, infatti, orti didattici, una piccola serra e spazi per il gioco. «Il grande giardino – ha aggiunto Porcu – è stato pensato anche per accogliere attività del rione, puntiamo cioè a coinvolgere il paese con degli spazi esterni di partecipazione dedicati a tutti i cittadini». Il polo dell’infanzia dovrà essere ultimato entro il 2025, il comprensivo entro marzo 2026. Per quanto riguarda quest’ultimo sono previste 16 aule in grado di ospitare 288 alunni (60 in più rispetto al numero attuale).

