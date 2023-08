Scuola del terzo millennio: appello del Comune ai cittadini 

Elmas guarda alla scuola del nuovo millennio e per farlo, in accordo con l'Istituto comprensivo Monsignor Saba, invita tutta la comunità masese a dare il proprio contributo in termini di idee e suggerimenti. Si dovrà infatti definire il masterplan delle scuole di Elmas, per questo i professionisti che avranno il compito della progettazione, raccoglieranno i contributi dei cittadini. Da qualche giorno è on line un sito che ha lo scopo di coinvolgere tutta la comunità educante, ovvero oltre la scuola, anche le famiglie, le associazioni, le società sportive, la parrocchia e altri centri di aggregazione e i cittadini. Si vogliono creare degli ambienti di apprendimento caratterizzati dall'apertura sia fisica, sia relazionale, con il resto della città. L'idea è quella di connette questo progetto con quello del completamento della mobilità lenta, finanziati dalla Regione, per cambiare la fisionomia del territorio pensando anche e soprattutto alle nuove generazioni.

«L'amministrazione ha in mente una strategia - spiega la sindaca Maria Laura Orrù rivolta a ottenere finanziamenti importanti per progetti di breve ma anche di medio-lungo respiro. La filosofia è quella di costruire una visione d'insieme in sinergia con la dirigenza scolastica ma anche con tutti i soggetti della nostra "comunità educante" come le associazioni e la parrocchia. Sarà un progetto di scuola diffusa, sfruttando le strutture già presenti e rendendole adeguate a una scuola del terzo millennio connessa agli spazi urbani».

RIPRODUZIONE RISERVATA