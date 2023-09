“Scuola del territorio” nel degrado 

Nel 2019, alla presentazione dell'opera, fu annunciato che i lavori si sarebbero conclusi entro il 2021. Dopo quattro anni la “scuola del territorio” ha il sapore di un’incompiuta. Lo spettacolo che si presenta vicino al cantiere all'esterno dell'ex istituto per Ragionieri è poco gradevole: non si vedono da tempo gli operai al lavoro e tutt’attorno regna l’incuria. Insieme ai materiali da costruzione, ponteggi e reti da cantiere ci sono cumuli di terra, detriti, sporcizia ed erbacce.

Il progetto

Il progetto, nato nell’ambito di Iscol@ con protagonisti i Comuni dell’Unione Parte Montis che avevano deciso di sviluppare insieme un progetto di sviluppo incentrato sull’istruzione e sulla cultura. L’investimento ammonta a oltre 6 milioni di euro e i lavori per il nuovo polo scolastico dovevano concludersi appunto entro il 2021.

«Oltre la decenza»

«È una situazione che ormai sta andando avanti oltre il limite della decenza - denunica il sindaco, Donato Cau – Ritengo per cui opportuno che tutti gli organismi coinvolti si prodighino affinché la situazione possa essere risolta nel minor tempo possibile. Questo immobilismo non fa altro che danneggiare gli interessi del paese e del territorio».

Il motivo

«I lavori sono in ritardo a causa di tutte le problematiche che ben conosciamo - spiega il presidente dell’Unione Parte Mointis e sindaco di Pompu, Moreno Atzeni - Il Covid da marzo 2020 a settembre 2022 ha bloccato ogni cosa. Bisogna poi considerare l’innalzamento dei prezzi con la normativa nazionale che prevede, da gennaio 2021, la necessità di un loro adeguamento che ha comportato la rivisitazione progettuale tutt’ora in corso. Aggiungiamo poi la difficoltà da parte di tutto il comparto dell’edilizia a trovare manodopera. Per lo stesso progetto – precisa il presidente - sono ripresi i lavori a Masullas dopo la revisione prezzi, e a stretto giro riprenderanno a Gonnostramatza per concludere questa struttura nel più breve tempo possibile».

A Mogoro quindi ci sarà ancora da aspettare per vedere realizzata la scuola di eccellenza sognata dal territorio al servizio di una popolazione dei circa 7.000 abitanti di Mogoro, Masullas, Pompu Gonnostramatza e Simala.

