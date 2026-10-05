Scuola del popolo, si torna fra i banchi 

La Scuola del popolo riprende l’attività. Per l’ottavo anno consecutivo ripartono le lezioni e non mancano le novità. Alcuni corsi proseguono la precedente attività aggiornandosi, altri sperimentano nuovi percorsi come quello “autogestito” di ceramica o delle “chitarre in libertà”. Nutrita anche la nuova offerta di laboratori, si passa dalla storia contemporanea alla filosofia, dal francese alla scultura, dalla musica alla ceramica, passando per l’archeologia e il giardinaggio, sino alle tecniche corrette di comunicazione. E ancora il secondo corso di lingua e grammatica sarda che partirà ad Uras lunedì 12 alle 18 col patrocinio del Comune.

La sede e l’avvio dei corsi saranno comunicati durante una riunione, potranno essere selezionati solo tre laboratori. Le richieste di adesione possono essere presentate sul sito www.scuoladelpopolo.it, cliccando sulla voce del menù in alto a destra “adesione ai laboratori” e selezionando quello a cui si è interessati. Cliccando sull’argomento scelto si viene portati direttamente al modulo di iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a sdporistano@gmail.com. Per informazioni si può chiamare il numero whatsapp 3248393291 o il 3495477170.

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