Scuola d’avanguardia, rimandata 

L’idea di un polo scolastico d’avanguardia nella struttura dell’attuale istituto geometri, una cittadella in cui trasferire Primarie e Medie, è ancora poco più che un progetto, dopo anni di attesa. Il cuore del maxi domino tra le scuole cittadine, in origine un affare da sei milioni di euro, naviga in cattivissime acque. I tempi sono comunque destinati ad essere molto lunghi.

I ritardi

Concepito nell’ambito di Iscol@, il piano è fermo al palo. Il valore del progetto per una scuola all’avanguardia è lievitato da 6 milioni a oltre 10, complice l’aumento dei prezzi dovuto alla situazione di crisi internazionale. Per la prossima settimana è prevista una riunione in cui si deciderà come sbrogliare la matassa e non perdere una simile opportunità. Due le opzioni in campo: o rimodulare il progetto e realizzarlo in più step o cercare altri fondi. Il finanziamento risale al 2018, valore 6 milioni di euro per trasformare l’attuale Istituto tecnico nel polo all’avanguardia per didattica e infrastrutture. Il progetto, infatti, favorisce la didattica innovativa e mira a rafforzare il ruolo della scuola all’interno della comunità, con un istituto all’avanguardia sia dal punto di vista degli spazi e degli ambienti (con un occhio di riguardo nei confronti della socialità, dello studio di gruppo e della condivisione) che dal punto di vista della didattica, circolare e con un’attenzione a tecnologia e multimedialità: tablet, lim, supporti audio e video. Un’idea che non rientra più nei 6 milioni previsti dalla Regione e che ora ne vale oltre 10.

La Giunta

L’assessora all’Istruzione Sandra Aresu spiega: «Purtroppo con la rimodulazione il progetto supera i 10 milioni di euro. Siamo ad un bivio, o rimodulare il progetto e arrivare a un compromesso con la Regione o ripresentare il progetto con un altro bando e completarlo. Lo decideremo in questi giorni, dopo il confronto con i progettisti. Il progetto è innovativo, una risorsa per la qualità dei servizi della cittadina, rispetto a tutti gli istituti ogliastrini. Abbiamo voluto puntare sulla qualità anche dal punto di vista didattico e ci siamo ritrovati in una situazione molto difficile per la congiuntura socio economica che ha dilatato i tempi di realizzazione». L’assessora prosegue: «Il Puc e Iscola sono delle priorità a cui dare risposte quanto prima e stiamo lavorando alacremente per concludere e dare una svolta a entrambi i progetti. Per Iscola, speriamo di arrivare a una decisione definitiva entro il mese».