Scuola da salvare, il Comune ricorre al Tar 

Il piano della Regione sulla riorganizzazione della scuola finisce davanti al Tar. Il Comune di Seui ha impugnato la delibera del 15 febbraio 2004 che ridisegna l’offerta formativa nell’Isola con tagli e accorpamenti. Il Comune guidato dal sindaco Fabio Moi ha incaricato all’avvocato Matteo Stochino per presentare il ricorso al tribunale amministrativo. «Entro un mese – afferma il legale – dobbiamo depositare gli atti. Entro i successivi venti giorni il tribunale fisserà l’udienza per decidere sulla sospensiva». Dopo le clamorose proteste dei cittadini di Seui (undici giorni di presidio permanente) la parola passa ai giudici.

Tagli a scuola

Dal prossimo anno scolastico Seui dovrebbe perdere l’autonomia scolastica. La Regione cancella l’istituto globale che attualmente comprende materna, elementare, media e liceo. La scuola superiore è stata accorpata allo “Zappa-Pitagora” di Isili, mentre le altre scuole faranno parte dell’istituto comprensivo di Nurri, Sit-in e appelli sono serviti a poco. Le richieste del Comune non hanno sortito alcune effetto. «Abbiamo aspettato l’ultimo giorno utile per presentare il ricorso – afferma l’avvocato – nella delibera della Regione ci sono delle scelte a nostro parere illogiche. A Nuoro due licei, uno di fronte all’altro, hanno conservato l’autonomia. Stessa cosa a Iglesias, dove ci sono due istituii superiori che condividono lo stesso cortile. Solo solo due esempi lampanti di scelte incomprensibili».

Il Comune

«Ci stiamo attivando per incontrare il nuovo assessore regionale alla Pubblica istruzione – dice il sindaco Fabio Moi – siamo disponibili al dialogo e anche a risolvere la vicenda in modo extragiudiziale. Sicuramente la decisione di accorpare le scuole del nostro paese con Nurri e Isili ci penalizza tantissimo. Certo, non ci sono i numeri previsti dai parametri ministeriali, ma la scelta della Regione non tiene conto che siamo in una zona di montagna, con tutti i disagi che questo comporta. Un altro duro colpo alle zone interne che sono alle prese con tanti altri problemi, primo fra tutti quello dello spopolamento. Le scuole non sono state chiuse, ma fortemente depotenziate». Contro il piano della riorganizzazione scolastica il paese era sceso in piazza. Per undici giorni le scuole sono state presidiate da cittadini e genitori. Una grande mobilitazione per difendere l’autonomia scolastica e contestare la logica spietata dei numeri che penalizza le zone interne dell’Isola. Ora il Comune ha deciso di ribellarsi e chiede al Tar di sospendere la delibera della Giunta.

