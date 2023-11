Scuola da demolire per realizzare il nuovo istituto 

Ieri la consegna dei lavori all’impresa appaltatrice, mercoledì la demolizione della vecchia scuola media di via Caravaggio. Qundi l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo istituto da tre milioni e mezzo di euro. È una delle 109 scuole in Italia che hanno avuto accesso alle risorse messe a disposizione dal Pnrr per interventi di ricostruzione. L’obiettivo è consegnare l’edificio a fine 2024. Alla demolizione dell’edificio presenzieranno scolaresche e insegnanti.

«La decisione di procedere alla demolizione della scuola - ha spiegato il sindaco Tarcisio Anedda - è scaturita dal ripresentarsi, nonostante i costanti numerosi interventi di manutenzione negli anni, di importanti fessurazioni sulle parti murarie dovute a problemi di fondazione». «A questo - ha aggiunto l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - si aggiungeva l'insufficiente disponibilità di spazi e la loro inadeguatezza ai nuovi metodi della didattica».

«La struttura su due piani - dice la dirigente dell’Ufficio tecnico Valentina Lusso - ha al centro un ampio spazio polifunzionale. Attorno organizzate su due piani, sono disposte otto aule, la sala mensa, due laboratori e un'aula di informatica». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA