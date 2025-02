Scuola, crolla il cancello del cortile 

Il caso ha voluto che l’imprevedibile accadesse mezz’ora prima dell’uscita dei bambini dalle aule. Un cancello della recinzione è crollato intorno alle 13 di ieri, nel cortile della scuola primaria del Sacro Cuore. Qualche istante prima era passata una donna, per fortuna non ha avuto alcun problema. Ma la preoccupazione e lo sconcerto dei genitori arrivati subito dopo a prendere i bambini erano evidenti. E nello stesso quartiere, un mese fa, era crollata una recinzione del campo Coni.

Il crollo

Alle 13.30 quando molti genitori erano arrivati davanti all’ingresso della scuola, c’era molta apprensione per il dramma sfiorato. In tanti si sono soffermati a osservare il pesante infisso ancora a terra: era uscito dal binario caduto sul cemento nell’area in cui i bambini aspettano l’arrivo dei genitori. La dirigente scolastica Blanche Marie Rita Sanna ha immediatamente avvisato il Comune; gli operai sono arrivati e hanno provveduto a rimettere in sicurezza l’area. Il cancello è stato rimesso in sesto. L’edificio, infatti, ricade nella competenza dell’amministrazione comunale.

Il Comune

L’assessore alla Cultura Luca Faedda, che si occupa dell’edilizia scolastica, ha subito sentito il sindaco Sanna, l’ufficio tecnico e il responsabile del cantiere comunale. «Gli operai stanno effettuando un monitoraggio delle strutture comunali» ha spiegato, «anche alla luce dell’episodio accaduto al campo di atletica Coni. Gli interventi di manutenzione vengono eseguiti regolarmente e stiamo dando priorità alle struttura più datate. In questo caso, la recinzione e il cancello della scuola primaria Sacro Cuore sono recenti e niente faceva pensare che potesse accadere quanto successo. Il cancello è stato rimesso in sesto. Ora faremo controlli più serrati, in particolare negli edifici frequentati dai bambini».

Il precedente

Appena un mese fa un altro fatto simili si era verificato nello stesso quartiere: nel campo sportivo “Sinis Nurra” un cancello della recinzione era caduto, era in condizioni di usura; problemi anche nell’inferriata visibilmente arrugginita. Successivamente l’intera recinzione dell’impianto sportivo era stata rimossa.

RIPRODUZIONE RISERVATA