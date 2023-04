Scuola, conferenza per i genitori 

Domani alle 16, nell'Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” si terrà la conferenza educativa rivolta ai genitori di Decimomannu , Assemini ed Elmas . Interverranno Alessandra Salaris, psicologa e psicoterapeuta, Counselor per la genitorialità, Giuliana Angius Dirigente scolastica, Milena Grecu, psicologa della cooperativa "Etica" e Tiziana Molinu, coordinatrice del progetto Arca.

L'incontro rappresenta la fase conclusiva di un percorso che ha coinvolto gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, della scuola primaria "Dionigi Scalas” di Assemini e “Monsignor Saba” di Elmas, oltre che quella di Decimomannu.

Il progetto che prevedeva per i 36 giovani studenti selezionati, 12 per istituto, incontri in classe durante l'orario di lezione e poi nel pomeriggio ha l'obiettivo di combattere la dispersione scolastica e di supportare gli studenti che hanno difficoltà nel proprio percorso formativo.

L'incontro di domani, aperto a tutti, accoglierà i genitori di Elmas, Assemini e Decimomannu e affronterà le tematiche sulla competenza genitoriale, con specifiche attività di supporto e sostegno al ruolo genitoriale stesso. Il progetto è Sostenuto dall'Assessorato regionale all'istruzione. (c. m.)

