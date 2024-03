Scuola, concorso sul poeta Murenu 

“Sa limba nostra” è il progetto per far conoscere ai giovani di Macomer la figura del celebre poeta dell’Ottocento, Melchiorre Murenu, promosso dall’ufficio della lingua e della cultura sarda, curato dall’istituto Bellieni e finanziato da una legge regionale. L’ufficio è coordinato dall’operatrice Adriana Cocco e ha la sede nella biblioteca comunale: lavorerà fino a novembre con attività di animazione linguistica, informazione, traduzione, interpretariato e consulenze ai cittadini. Nel progetto sarà coinvolta tutta la popolazione, con iniziative per scuole, associazioni, attività economiche e case di riposo. In programma ci sono due corsi per dare valore alla lingua e alla cultura sarda e garantirne la trasmissione intergenerazionale.

Il progetto dell’istituto Belleni prevede un concorso per le scuole dell’Isola, dedicato alla figura di Murenu. Con gli elaborati in gara sarà allestito un percorso culturale. Prevista la realizzazione di video e opuscoli per archiviare e diffondere la memoria storica tramite la testimonianza degli anziani. Attività curate dall’operatrice Immacolata Salis, mentre i video sono affidati a Giovanna Ruggiu. «L’amministrazione comunale ha voluto offrire alla cittadinanza un progetto valido per la promozione linguistica - dice Fabiana Cugusi, assessore alla Cultura - vogliamo portare avanti una lingua e una cultura che hanno radici profonde, vivono nel presente e sono orientate nel futuro. Siamo orgogliosi del concorso su Murenu. Valorizzare un celebre concittadino, bandiera di Macomer, è il modo migliore per preservare gli artisti del territorio». (f. o.)

