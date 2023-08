Scuola Collodi, lavori in corso 

Interventi all’impianto di illuminazione e sulle uscite di emergenza, realizzazione di un bagno per persone con disabilità, sostituzione delle cupole dei lucernai per risolvere i problemi di infiltrazione. In più: la sistemazione della rampa per disabili esterna e l’adeguamento alle normative vigenti dell’impianto elettrico. Questi sono gli interventi che sono stati avviati e che saranno completati entro settembre per garantire la messa in sicurezza e l’adeguamento alle norme dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia “Collodi”, nel vico Mazzini a Guspini.

La spesa prevista per i lavori ammonta complessivamente a 50mila euro. I fondi provengono dal piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione per 40mila euro ai quali si sommano 10mila euro cofinanziati dal Comune.

«Abbiamo a cuore che i nostri bambini, i ragazzi, gli insegnanti e tutto il personale scolastico possano usufruire di edifici migliori, nonostante le difficoltà che comunque si riscontrano perché abbiamo in capo la gestione di otto plessi, e le risorse sono stanziate per numero di alunni e non di plessi», specifica l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru. Che illustra la linea dell’amministrazione: «Portiamo avanti un piano di ammodernamento di tutti gli edifici scolastici, come previsto anche dal programma elettorale».

