Scuola civica, “Notte Rock” per chiudere in bellezza 

La scuola civica di musica per l’Ogliastra chiude l’anno didattico con un concerto finale domani, alle 21, in piazza Vittorio Emanuele. La “Notte Rock” vedrà alternarsi sul palco gli allievi delle classi di musica d’insieme, moderna, cori, orchestra di percussioni e musica popolare. Una serata, organizzata con la collaborazione della Pro Loco di Lanusei, dopo un mese intenso di concerti finali (quindici in tutto), dal 28 maggio al 26 giugno, nelle quattro sedi della Scuola. Oltre Lanusei, Ulassai, Bari Sardo e Tortolì. Musica e ritmo a suggellare il successo dell’anno scolastico appena trascorso. «Quest’anno abbiamo avuto un numero incredibile di iscrizioni, ben cinquecento, e siamo molto contenti – ha detto il direttore artistico della Scuola, Simone Pistis – in questo ultimo mese di lavoro e di festa tutti gli allievi, piccoli e grandi, si esibiscono, e a noi piace dedicare loro il nostro tempo rendendo i saggi fruibili al pubblico». Fiera delle ciliegie e Scuola di Musica in sinergia. «Chiudere con il concerto finale a Lanusei per la Fiera sta diventando un appuntamento fisso – ha proseguito Pistis – la musica d’insieme crea aggregazione, socialità ed uno dei punti di forza di questa scuola. È fondamentale per noi, dopo un anno di lavoro, restituire alla popolazione quello che abbiamo fatto».

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